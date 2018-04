1 op 8 nieuwe autos heeft start/stop

Door: BV

Dertien procent van de wagens die in 2009 werden ingeschreven in Nederland, België en Luxemburg, waren uitgerust met een start/stopsysteem. Dat weet Bosch, één van de fabrikanten van de start/stop-installatie. In 2008 waren in Nederland 3%, in België 5% en in Luxemburg 6% van de nieuwe auto's voorzien van de technologie.

Een start/stop-systeem schakelt de motor bij stilstand uit. Bijvoorbeeld aan een rood licht of in de file. Zodra de bestuurder aanstalten maakt om weer te vertrekken, wordt de motor automatisch gestart. Volgens Bosch daalt de CO2-uitstoot en het verbruik met 4%. In stadsverkeer kan de besparing oplopen tot 8%.