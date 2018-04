Nauwelijks meer autos met ESP

Door: BV

Het aantal nieuwe wagens dat in ons land is uitgerust met ESP, steeg in 2009 met amper 2%. Dat weet fabrikant Bosch te melden. De kloof tussen België, met een uitrustingsgraad van 54%, en het Europese gemiddelde dat afgelopen jaar steeg van 55 naar 60%, wordt dus groter. Buurland Nederland is de grootste stijger in Europa en sprong van 44% naar 53%.

De stijging van het Europese gemiddelde is te danken aan een hogere installatiegraad in de auto's van het populaire B-segment. Compacte, goedkopere voertuigen wonnen afgelopen jaar immers fors aan populariteit. De groei van het A-segment, zorgde bij de kleine autootjes zelfs voor een daling van de ESP-installatiegraad. Daar ging het aandeel van 20 naar 17%. In twee landen leidde dat zelfs tot een lichte terugval van de totale installatiegraad. In Duitsland viel een daling van 81% naar 80% te noteren; in Frankrijk van 42% naar 41%.

De installatiegraad van de elektronische waakhond zal in de toekomst hoedanook stijgen. Een Europese richtlijn verplicht de installatie vanaf 2011 in nieuwe modellen en in 2014 moeten alle nieuwe wagens over het systeem beschikken.