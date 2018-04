Cadillac wil ook S-Klasse-concurrent

Door: BV

Geef het nog een paar jaar en het lijkt erop dat de Mercedes S-Klasse, BMW 7-Reeks en Audi A8 krijgen het warm onder de voeten. Cadillac is namelijk het tweede merk in even veel weken (na Volvo) dat laat weten een aanval op het topsegment voor te bereiden.

Cadillac was in de VS lange tijd synoniem voor de ultieme luxe, maar General Motors heeft van het merk de jongste tijd een boeltje gemaakt; het daalde op de luxeladder en eigenlijk zijn de Escalade en CTS de meest populaire producten uit het aanbod. Dat wordt de komende vijf jaar grondig herschikt. Niet dat de dikke SUV buiten spel wordt gezet, dat kan het merk zich niet permitteren, maar we mogen ons op z'n minst verwachten aan twee nieuwe traditionele berlines.

De eerste wil Cadillac naast de S-Klasse parkeren. Dat wil het overigens al 10 jaar (getuige de in 2003 voorgestelde concept-car Sixteen - foto), maar nu zou het ervan kunnen komen. De tweede zou het moeten opnemen tegen de BMW 3-Reeks. Laat ons hopen dat de Amerikanen hun huiswerk beter doen dan bij de "speciaal" voor de Europese markt ontwikkelde BLS.

Voor de topper wordt gedacht aan achtcilinders, milde hybrides en een instapper met een V6. Het kleintje zou vierpitters onder de kap kunnen krijgen, met een zescilinder als krachtigste optie. In 2015 moet de nieuwe productstrategie helemaal ontplooid zijn.