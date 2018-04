Overname Volvo feit, toplimo eerste wapenfeit

Door: BV

De overname van Volvo door het Chinese Geely is sinds deze week eindelijk helemaal rond. De Chinezen zijn 1,8 miljard dollar armer, maar hebben het afgelopen halfjaar - sinds de definitieve verkoopsovereenkomst werd getekend - wél goed kunnen nadenken over de toekomst van het merk. Twee dagen na de ondertekening van de laatste papieren in Londen, lekken de eerste plannen van het merk uit.

Li Shufu, de grote man van Geely, geeft kakelverse Volvo-baas Stefan Jacoby meteen de opdracht om het gamma naar boven toe uit te breiden. Volvo moet volgens de Chinees dringend een concurrent voor de BMW 7-Reeks, Mercedes S-Klasse, Audi A8... op de markt zetten. In Europa lijkt voor zo'n product nauwelijks nog ruimte te zijn, maar de Chinezen zijn wild van het segment.