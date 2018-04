V8 Hotel paait de autoliefhebber

Door: BV

Meilenwerk is een forum voor wat de Duitsers toepasselijk omschrijven als "Fahrcultur". Het is een bonte verzameling van autogerelateerde bedrijven, gehuisvest in een historisch pand. De activiteiten lopen er sterk uiteen; van restauratie en opslag van zeldzame klassiekers tot verzekeringsbedrijven. Meilenwerk is zo succesvol dat het inmiddels vestigingen heeft in München, Berlijn en Stuttgart. Alle drie kan je ze bezoeken en voortaan kan je in Stuttgart ook gewoon overnachten. Het fonkelnieuwe V8-Hotel (****) verwelkomt je als autoliefhebber graag in een aangepaste omgeving.

Het hotel biedt naast standaardkamers (vanaf € 120/nacht) ook themakamers aan (vanaf € 160/nacht). Je kan er de nacht doorbrengen in alles van een kamer die subtiel naar een onderdeel van de automobiel of automobielgeschiedenis verwijst, tot ruimtes die bol staan van auto-kitsch. Als je altijd eens hebt willen overnachten in een Mercedes- of Cadillac-bed; dit is je kans.