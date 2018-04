Hybride Morgan gaat in productie

Door: BV

Morgan krijgt er maar niet genoeg van. De zopas voorgestelde spectaculaire EVA GT, is slechts één van drie aanstormende nieuwe modellen. Het bedrijf wil binnen de kortste keren nog een hybride op de markt brengen. Het experimenteerde daar al mee met de Morgan LIFEcar. Dat was een prototype, maar de Britten werken nu aan een LIFEcar 2. Die gaat gewoon in productie.

Het bedrijf geeft aan dat de LIFEcar vooral praktischer werd. Het durft er zelfs al enkele cijfers tegen te gooien. Zo zou de hybride (wellicht een combinatie van een dieselmotor met een elektrische aandrijving in plaats van de voorgestelde waterstof-krachtbron) op één tank liefst 1.600km ver geraken. In elektrische modus kan je 20km geluids- en emissievrij afleggen. Ondanks de dubbele aandrijflijn moet de LIFEcar 2 een echt pluimgewicht worden. Morgan denkt de massa onder 800kg te kunnen houden. Mede daardoor kan de acceleratie naar 100km/u afgelegd worden in een respectabele tijd van 7 tellen.

Zelfs over de prijs is het bedrijf al loslippig - voor minder dan € 50.000 staat het model bij je op de oprit. Morgan voegt er meteen aan toe dat er al een afgeleide op de planning staat. Die is meer op prestaties gericht en wordt dus wat extremer.