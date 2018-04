Citroën presenteert de DS4

Door: BV

In het tweede kwartaal van 2011 komt de DS4 op de markt. Dat model is het tweede in de DS-lijn van Citroën en is gebaseerd op de C4. Beide modellen beleven hun wereldpremière zij aan zij op het Autosalon van Parijs dat in oktober wordt gehouden.

De Fransen omschrijven de DS4 als een model dat tegelijk hoger én dynamischer is als de C4. Het model heeft een lengte van 4,27m, breedte van 1,81m en hoogte van 1,53m. De achterste portieren hebben verzonken deurklinken om een coupé-achtige lijn te bewerkstelligen. Voor een exclusief uitzicht moeten het DS-logo, de lichtlijnen die zowel overdag als 's nachts branden, de verchroomde sierstrips, gespierde wielkasten en de grote velgen (tot 19-duims) zorgen.

De boordplank met verchroomde ringen om de wijzerplaten is uitgevoerd in een soepel materiaal. Afhankelijk van de versie heet dat "slush" of is het leder. De panoramische voorruit zorgt ervoor dat je onder een hoek van 45° omhoog kan kijken en is ingewerkt in de donkere dakhemel. In de hoogste uitvoering is de DS4 uitgerust met volnerf leder, zowel op het dashboard, de deurpanelen als de zetels vooraan met ‘Bracelet'-afwerking. Het centrale deel van de zetels doet daarbij denken aan horlogebandjes, terwijl de randen van de zetels versierd zijn met stiksels die het strakke en gespierde aspect nog meer versterken. In de koffer past 370l bagage.

Het onderstel is aangepast met specifieke veren, dempers en antirolstangen. Een aangepaste sturing voor de bekrachtiging en grotere remmen moeten voor verder onderscheid met de C4 zorgen.

Van meet af aan is er keuze tussen twee dieselmotoren en drie benzines. Die van de eerste soort zijn 110 en 160pk sterk, terwijl de benzines 120, 155 of 200pk sterk worden. Alle benzines hebben een inhoud van 1.6l. Alle motoren zijn gekoppeld aan een manuele of gerobotiseerde versnellingsbak met 6 verhoudingen. Net als bij de DS3 moet ook het gebruik van een gezonde dosis geluidsisolatie het verschil maken.