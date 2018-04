Gaat Maybach toch door?

Door: BV

Het is geen geheim dat Maybach aan de beademingstoestellen en de hartmonitor ligt bij Mercedes. Het überluxe merk heeft nooit de aantallen gehaald die de directie voorop stelde. Er zijn nooit meer dan 300 Maybachs op een jaar gebouwd. Rendabiliteit is veraf en omdat de verschillende limousines van het merk gebaseerd zijn op de vorige generatie S-Klasse dringen investeringen zich op om ervoor te zorgen dat het model bij de tijd blijft. Mercedes heeft nog een facelift aangekondigd, maar wat gebeurt daarna?

Ongeveer iedereen gaat ervan uit dat de Ster er dan de stekker uittrekt. Iets wat het bedrijf zelf (uiteraard) nooit heeft bevestigd.

Joachim Schmidt, die aan het hoofd staat van de afdelingen Sales en Marketing van Daimler, geeft in een interview echter aan dat Mercedes wel degelijk over een vervolg denkt, ook al is de definitieve beslissing nog niet genomen. De verkoop van luxewagens stijgt in de VS en Canada, China, Rusland en het Midden Oosten.

Een nieuwe Maybach-generatie wordt uiteraard weer op het S-Klasse platform gebaseerd. Er is sprake van vijf modellen. Naast de klassieke limousines wordt er nagedacht over een vierdeurs coupé en een cabrio. De V12 uit de S-modellen en de Zeppelin, met vermogens van 550 tot 640pk, kan nog even mee. Een automaat met zeven tot zelfs negen versnellingen en een milde hybride met een elektromotor van 20pk zouden een verbruiksdaling van minstens 25% moeten opleveren.

Belangrijker is dat -als de plannen realiteit zouden worden- Maybach z'n positie moet herzien. Joachim Schmidt geeft aan dat het afwerkingsniveau nog hoger moet, maar tegelijk ook dat een Maybach aantrekkelijker moet worden voor private eigenaars. De mensen die nu bij Rolls Royce of Bentley de topversies aanstippen. Dat Maybach een andere stijlrichting inslaat, lijkt voor de hand te liggen.