Chrysler 200 lost Sebring af

Door: BV

Chrysler is toe aan een opvolger voor de Sebring. Dat lijkt niet zo belangrijk, maar dat is het wel. De Sebring is immers traditioneel één van de verkoopsstoppers op de Amerikaanse markt. De cabrioversie staat er zelfs helemaal bovenaan de voedselketen. Maar omdat de Sebring ook al jaren niet veel meer is dan een fantasieloos product en zelfs slaag kreeg van de Toyota Camry (de de toppositie in het segment ervan afsnoepte), gooit Chrysler het nu over een andere boeg. Tenminste, dat beloven ze.

De naamswijziging onderlijnt de gewaagde richting die Chrysler inslaat. Het productiemodel heeft lijnen die geënt zijn op die van de Chrysler 200C concept car. Op basis van de eerste teasers is niet duidelijk hoeveel het productiemodel er nu effectief van overneemt. De Sebring werd in Europa aan de man gebracht, maar nu is nog even onduidelijk of en hoe het model naar het Oude Continent komt. Misschien wel als Lancia.

Aan de motoren is nog wat werk. De slaagkansen zijn met een 268pk sterke 3,6l V6 en een 2.4l die standaard aan een viertrapsautomaat gekoppeld wordt, niet zo groot.