Citroën Lacoste Concept voor Parijs

Door: BV

De Fransen nemen voor hun thuismatch in Parijs geen genoegen met alleen de nieuwe C4 en DS4. Er moet uiteraard ook nog een concept car te zien zijn. En daarvoor is Citroën met sportkledijmerk Lacoste in zee gegaan. Dat leverde alvast inspiratie voor de katoenen zetelbekleding, de kleuren, de vormgeving van enkele interieurelementen en de verschillende motiefjes die het koetswerk rijk is.

De 3,45m lange, 1,80m brede en 1,52m hoge Lacoste wordt aangedreven door een compacte driecilinder benzinemotor. Dankzij het unieke concept, is dat ruim voldoende om de zintuigen op scherp te stellen. De Concept is immers behoorlijk open. Het dak is vervangen door een T-structuur die zowat de ruggengraat van de auto vormt. Op de plaats van de voorste portieren zijn uitsnijdingen in het koetswerk gelaten en wie op de neerklapbare achterbank wil gaan zitten, wipt zichzelf gewoon even over het koetswerk. Als de rijsensatie helemaal geoptimaliseerd moet worden, kan je nog altijd de voorruit laten zakken. Die komt volgens Citroën helemaal gelijk met de motorkap.

Gaat het onverhoopt regenen, dan houdt Citroën nog een laatste snufje achter de hand. Het T-vormige dak herbergt een kap die zichzelf langs deze structuur automatisch opblaast en een softtop vormt.