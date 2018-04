Maserati GranTurismo MC Stradale

Door: BV

Tijdens het eerste kwartaal van volgend jaar, start Maserati zoals aangekondigd met de verkoop van de GranTurismo MC Stradale. De nieuwe versie debuteert in Parijs en is geïnspireerd op de Trofeo GranTurismo MC en de GT4 race-uitvoeringen van hetzelfde model.

Maserati is nog vaag als het over de aanpassingen gaat. We spotten weliswaar een uitgebreide koetswerkset, met extra sleuven, vleugels en kieuwen, maar we gaan ervan uit dat ook de ophanging is opgewaardeerd. En de van de GranTurismo S geleende V8 levert nu ook wat meer vermogen - 450pk om exact te zijn.