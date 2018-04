Vijfdeurs Range Rover Evoque ook in Parijs

Door: BV

We weten dat er van de nieuwe Range Rover Evoque ook een vijfdeursversie in de pijplijn zit. Daarover doet het Britse merk niet geheimzinnig. Maar dat die vijfdeurs meteen aan de zijde van de eerder aangekondigde driedeursversie debuteert op het Autosalon van Parijs... dat wist Land Rover goed geheim te houden. Tot nu.

In Parijs worden de verschillende stands opgebouwd voor de persopening later deze week en de publieksopening volgend weekend. Die van Land Rover bevat ook de vijfdeursversie van de Evoque. Momenteel stellen we het nog met deze eerste foto, maar meer informatie is er later deze week.