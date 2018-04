Licht op Vlaamse snelwegen gaat uit

Door: BV

Terwijl momenteel de verlichting op de Belgische snelwegen - behalve op drukke verkeerswisselaars - al gedoofd wordt tussen middernacht en 6 uur, zal het vanaf volgende zomer compleet donker blijven op de Vlaamse autostrades. Dat heeft Vlaams Minister van (im)Mobiliteit Hilde Crevits verklaard. Waar momenteel de verlichting actief blijft, zal dat zo blijven. Net als bij wegenwerken. Crevits maakt zich sterk dat ze de lichten ook kan activeren bij slecht weer, al zegt ze er niet bij hoe ze denkt dat te kunnen bepalen.

CD&V-Excellentie Crevits zegt dat de maatregel zo'n € 2 miljoen euro zal besparen. Dat is amper € 0,33 per Vlaming.

Het nieuws raakt bekend samen met nieuwe cijfers over de stijging van het aantal verkeersdoden op de Vlaamse autosnelwegen.

Die stonden 20 jaar geleden voor 11% van de dodelijke slachtoffers. Twee jaar geleden was dat al 15%. De helft van de verkeersslachtoffers valt overigens in ongevallen waarbij geen andere voertuigen betrokken zijn. De oorzaak van die ongelukken wordt vaak toegeschreven aan overdreven snelheid of watergladheid. De kwaliteit van de infrastructuur wordt niet onderzocht.