Rossin-Bertin nu al voorbijgestreefd

Door: BV

Niets zo goed om de komkommertijd op te vullen dan ambitieuze plannen voor nog maar eens een superauto. Ditmaal zijn het de Brazilianen die zich ambitieus tonen. Deze Rossin-Bertin Vorax hoort eind deze maand op het Autosalon van Sao Paolo te staan. Het is onduidelijk of het daarbij zou gaan om een werkend exemplaar, dan wel een showexemplaar dat eigenlijk niet kan rijden. Ons geld staat op het tweede. Rossin-Bertin wil wellicht eerst wat orders voor de € 300.000 dure creatie sprokkelen.

De Brazilianen beweren dat de Vorax in atmosferische vorm al goed is voor 570pk. Met een turbo moet 750pk mogelijk zijn. Geprojecteerde sprinttijden zijn 3,8 en 3,6 tellen respectievelijk, met een topsnelheid van 328 en 370km/u. In theorie, want Rossin-Bertin beweert het vermogen uit de bij BMW betrokken V10 (van de M5) te halen. En laat de Duitsers de productie van dat blok nu juist gestaakt hebben...