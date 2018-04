Apple iMove door student

Door: BV

Er gaan al een tijd geruchten dat Apple overweegt om de autosector op z'n kop te zetten. Maar voorlopig lijkt Steve Jobs zich niet op het terrein van de autogiganten te wagen. Dat betekent echter niet dat er niet over gespeculeerd wordt. De 20-jarige student-ontwerper Liviu Tudoran heeft voor ons alvast uitgetekend hoe zo'n Apple - iMove gedoopt - eruit zou kunnen zien.

De bolle organische vorm is (toepasselijk) gebaseerd op de vorm van het gelijknamige fruit, dat ook in het logo figureert. Al dient gezegd dat we ook voor "peer" zouden vallen. Het gaat om een stijloefening, dus Liviu heeft zich niet bekommerd over de technische kant van de zaak. Behalve de simplistische vormgeving is de grootste vondst, de instelbare tint van de doorzichtige panelen van het koetswerk.