Audi plaagt voor nieuwe A6

Door: BV

De nieuwe Audi A6 is helemaal klaar. Dat weten we omdat de Audi-fabriek in Neckarsulum nog dit jaar met de productie start. En omdat de nieuwe A6 aanwezig was tijdens een presentatie van de producten die de faciliteit bouwt. Onder doek weliswaar, waardoor dit de eerste plaagfoto van het model is.

De A6 wordt weinig meer of minder dan een vierdeursversie van de A7. De teaserfoto onthult de traditionele trapeziumvormige grille, een relatief bolle daklijn, wat scherper gelijnde lichtunits en LED-dagrijlichten die in de hoofdlichtblokken zijn ondergebracht, met LEDs die een horizontale lijn vormen. Het motorenpalet wordt dat van de A7, aangevuld met wat bescheidener motoren die nog minder brandstof slurpen. Met andere woorden; de A6 is (wordt) meer van hetzelfde...