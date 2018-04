Elektrische Toyota RAV-4 in L.A.

Door: BV

Toyota heeft de handen in elkaar geslagen met de jongens van Tesla. Je weet wel; de Amerikanen die de op de Lotus Elise gebaseerde elektrische Roadster bouwen en binnen afzienbare tijd ook een elektrische sedan willen produceren. De hete vrijpartij tussen beide merken is niet vreemd. Tesla heeft centen nodig en Toyota wil graag een korte weg naar een elektrische auto nemen. De eerste baby is al een feit; op het Autosalon van Los Angeles debuteert een elektrische Toyota RAV-4.

Toyota leverde Tesla lege RAV-4 koetswerken. De rest is afkomstig van Tesla. Voor wie graag een lijstje heeft; dat gaat dan om de batterij, de boordelektronica, de elektromotor, de transmissie en de software.