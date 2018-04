Tesla S is elektrische sedan

Door: BV

Het Amerikaanse Fisker is niet langer de enige producent van een elektrische vierdeurs. Tesla, dat al een geheel elektrische roadster op basis van de Lotus Elise op het programma heeft staan, heeft zopas z'n S onthuld. Een vijfdeurs die plaats biedt aan zeven inzittenden. Vijf volwassenen waar je ze verwacht en extra ruimte voor twee kinderen op een bankje in de koffer. De ukkies kijken door de achterruit, want ze zitten omgekeerd. Wellicht even belangrijk; neem je de koters niet mee dan heb je in de Tesla S ruimte voor een 50"-televisie, een surfplank en een mountainbike (met de wielen gewoon op z'n plaats) tegelijk.

Het elektrische aggregaat kent net als bij de roadster één enkele versnelling en wordt gevoed door 8.000 batterijcellen. Tesla zal drie verschillende sets batterijen aanbieden; de eerste levert een autonomie van 250km, met de tweede raak je 400km ver en de derde is goed voor 480km. In alle gevallen blijven de prestaties identiek; Tesla belooft een sprinttijd van 5,6 tellen. De topsnelheid is begrensd op 192km/u. De standaard batterijenset laden aan een 220v-stopcontact neemt niet meer dan 4 uur in beslag.

De ranke koets van de S scoort een stuk beter dan de Roadster. Die laatste heeft een luchtweerstandscoëfficient van 0,35, terwijl de vijfdeurs aftikt op 0,27 - onder meer dankzij verzonken deurhendels. Aan de binnenzijde valt vooral op dat Tesla nagenoeg alle knopjes heeft geëlimineerd. In de plaats daarvan komt er een gigantisch aanraakgevoelig 17-scherm in de middenconsole. De gestroomlijnde zevenzitter zou in de VS te koop zijn voor minder dan $ 50.000, rekening houdend met een fikse ecobonus, maar de productie start niet voor het derde kwartaal van 2011. Tesla wil dan elk jaar 20.000 stuks bouwen.