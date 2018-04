Is Aventador de nieuwe Lambo?

Door: BV

Over de nieuwe Lamborghini is inmiddels behoorlijk wat inkt gevloeid. Een opvolger voor de Murcièlago is dan ook groot nieuws. Aanvankelijk dachten we dat die in Parijs zou staan en Jota zou heten, maar Lamborghini hield het op een prototype: de Sesto Elemento. Een auto waarin het intensieve gebruik van koolstofvezel centraal staat. Dat verwachten we ook voor de Murcièlago-opvolger, net als een lijnenspel dat wat weg heeft van de Sesto Elemento. Voor zekerheid moeten we wellicht nog wachten tot het Autosalon van Genève, in maart van volgend jaar.

Inmiddels maalt de geruchtenmolen verder. Er wordt gefluisterd dat Lambo's nieuwe topmodel de 6,5l V12 van de Reventon krijgt, met zelfs nog wat meer vermogen... zo'n 700pk, gekoppeld aan een zevenversnellingsbak. Dat het model in 2,9 seconden naar 100km/u accelerereert en een top van bijna 350km/u krijgt. Allemaal dankzij een gewichtsbesparing van 250kg.

Lamborghini zelf houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar, maar het bedrijf registreerde bij het Amerikaanse merkenbureauwel de naam "Aventador". Dat is blijkbaar de naam van een liefst 507kg zware stier die tijdens de traditionele stratenloop van 1993 in het Spaanse Zaragoza zo'n heroïsch gedrag vertoonde dat hij voor z'n dapperheid geëerd werd. Dat past alvast wél in het plaatje.