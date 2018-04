Cadillac gaat heel klein met ULC

Door: BV

Er was een tijd dat Cadillac opereerde volgens het "groter is beter"-principe, maar in moderne tijden moet zelfs een gevestigde Amerikaanse waarde z'n principes overboord zetten. De jongste jaren zagen al enkele compacte Caddy's het levenslicht. Denk aan de CTS Coupé, of de voor Europa ontwikkelde BLS - eigenlijk een verklede Saab 9-3. Op het Autosalon van Los Angeles, gaat Cadillac nog een stap verder. Daar presenteert het deze Urban Luxury Concept. Dat is een studiemodel voor een heuse stadsmini.

Met een lengte van 3,83m en een breedte van 1,73m is de ULC ongeveer zo groot als de motorkap van de sleeën die in de jaren zestig uit de productiehallen van de constructeur rolden. En juist omdat de constructeur daar veel ruimte aan verloor, is dat niet zo'n slecht teken... want dankzij een wielbasis van 2,47m staan de 19-duims velgen ver op de hoeken en blijft er verrassend veel plaats over voor de twee inzittenden.

Onder de kap zit een technologiebommetje. Het is een driecilindertje met 1 liter inhoud, een turbo, start/stop-functie, recuperatie van remenergie en een gerobotiseerde versnellingsbak. De Urban Luxury Concept heeft -in theorie- voldoende aan 3 liter brandstof om 100km ver te raken.