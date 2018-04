Miljonair bouwt elektrische Elise

Door: BV

Een Britse miljonair had het -toegegeven- niet zo bijster originele idee om zichzelf op een elektrische sportwagen te trakteren. Die zou hij zelf (laten) ontwikkelen op basis van de Lotus Elise. Evenmin zeer origineel, maar ongeveer een miljoen pond later stond deze 330pk sterke elektro-tweezitter er toch. Goed voor een sprinttijd naar 100km/u van 4,5 seconden. 160 haalt de creatie in 8,5 tellen. In theorie is de auto zelfs 270km/u snel. En je raakt er zo'n 160km ver mee.

De miljonair, Dale Vince, had net zo goed een Tesla Roadster kunnen kopen. Dat was goedkoper uitgevallen - ook voor Britse belastingbetaler. Mister Vince heeft immers geprofiteerd van overheidssponsoring voor de ontwikkeling van ecologische auto's. Daardoor heeft de Britse belastingbetaler zo'n 400.000 pond in het project gedumpt. De eerste auto, die Ecotricity Nemesis is gedoopt, gebruikt Vince om mee van en naar het werk te zoemen. Hij heeft immers een bedrijf dat groene stroom produceert. Of er serieproductie komt, is twijfelachtig.