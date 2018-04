Opel Antara facelift; nieuwe motoren, chiquer

Door: BV

Opel facelift de Antara. Niet verrassend, want de herwerkte versie van het zustermodel van Chevrolet - de Captiva, hebben we al achter de kiezen.

De belangrijkste wijzigingen zijn onderhuids. De Antara krijgt nieuwe motoren, die nu uiteraard allemaal aan de Euro V-norm beantwoorden. Ze worden gekoppeld aan twee nieuwe transmissies; één automatisch, één handbediend, maar beiden met zes verzetten.

Wie dieselt, wordt getrakteerd op een nieuw ontwikkelde 2.2 die in twee vermogensversies beschikbaar is. De eerste levert 163pk, de tweede tikt af op 184pk. Bij de eerste heb je de keuze tussen voor- of vierwielaandrijving, bij de tweede wordt het vermogen altijd over beide assen gespreid. Ook de benzinemotoren ontwikkelen meer vermogen. De viercilinder van 2,4 liter heeft nu een vermogen van 170 pk, wat 30 pk meer is dan voordien. Ook hier heb je de keuze tussen aandrijving op twee of vier wielen.

Het uiterlijk is vooral aan de voorzijde bijgewerkt. Daar vinden we een nieuw radiatorrooster, mistlampen met verschroomde sierringen en een andere bumper die wat vriendelijker is voor de voetgangers. Tot slot kan de geoefende spotter ook nog (optionele) 19-duims lichtmetalen velgen en gewijzigde achterlichten onderscheiden. Aan de binnenzijde belooft Opel nieuwe materialen, extra opbergmogelijkheden en een verbeterd wijzerpaneel.