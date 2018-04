Rinspeed in nostalgische bui met BamBoo

Door: BV

Het Zwitserse Rinspeed verwierf naam met het veredelen van Porsches maar het bedrijf is ook in andere takken van de auto-industrie actief. En om dat in de verf te zetten pakt het bedrijf met de precisie van een Zwitsers uurwerk elk jaar op het Autosalon van Genève uit met ten minste één blikvanger. Op hun palmares staan knotsgekke creaties als een doorschijnende auto, één die langer of korter wordt, eentje die kan varen, een tweezitter die kan duiken... Vorig jaar toonde het bedrijf een stadsmini, en in 2011 komt Rinspeed met een op z'n minst even milieuvriendelijk model op de proppen - de BamBoo.

Het concept heeft meer dan een lepel binnen van de Citroën Méhari en dat is geen toeval. Rinspeed is in een nostalgische bui en ziet Brigitte Bardot er al mee door St-Tropez snorren aan de zijde van playboy Gunther Sachs. Maar de BamBoo is ook milieubewust. Heel wat interieurelementen zijn gemaakt van bamboovezels en de aandrijving is elektrisch. Aan boord is ook plaats voor een tweewieler, die ook voorzien wordt van een elektromotor.