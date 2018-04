Porsche ontwikkelt (weer) sportieve VWs

Door: BV

Porsche heeft na z'n mislukte machtsgreep bij VW, waardoor het onder VW-Audi-bewind kwam in plaats van andersom, even op de strafbank gezeten. Lang heeft dat echter niet geduurd. Het nieuwste lid van de familie heeft er inmiddels het hart van VW-baas Martin Winterkorn gewonnen en dat betekent dat het meer verantwoordelijkheid krijgt.

Porsche wordt daarom in de toekomst verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle platformen met een middenmotor, bovenop het "unieke" onderstel van de 911. Met een centraal vooraan gemonteerde motor is dat de gezamenlijke basis voor de volgende Panamera en een nieuwe Bentley, maar misschien ook voor de Audi A8. Onderstellen met een centraal achteraan gemonteerde motor omdat dat van de Boxster en Cayman, bovenop een kleiner chassis volgens gelijkaardig recept waarop ook een Audi (De R4?) en VW komen. Maar -belangrijker- Porsche wordt ook de baas over de grote sportwagens met middenmotor van Audi en Lamborghini.

Die laatste stap ontneemt Audi z'n speeltje. Het merk met de vier ringen mag zich alleen nog bezighouden met de grote middenklassers. Pakweg alles vanaf de A4, zonder in Porsche's vaarwater te komen. En alle afgeleide producten.

VW zelf zal zich concentreren op de kleintjes en de compacte middenklassers. Alles tot de Golf en de A3, zeg maar.

Winterkorn hoopt dat de duidelijke groepering van de ontwikkeling tot betere auto's zal leiden en verwacht ook dat er tot 30% bespaard kan worden op ontwikkeling. Niet om de verschillende modellen goedkoper te kunnen aanbieden, maar om meer winst te maken natuurlijk.