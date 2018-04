Ford B-MAX is er in 2012

Door: BV

Het segment van de kleine monovolumes zit nog steeds in de lift. Ford, dat met de C-MAX, Grand C-MAX, S-MAX en Galaxy al vier smaken monovolume in de catalogus heeft staan, wil natuurlijk een deel van de koek. Die wordt nu grotendeels opgesmikkeld door de Opel Meriva, Citroën C3 Picasso, Kia Venga, Hyundai iX20...

Helemaal klaar is de B-MAX (de naam is niet bevestigd) nog niet. In maart hoort er op het Autosalon van Genève een concept car te staan. Die zal ons al een goed idee van het lijnenspel en de afmetingen geven. Het Kinetic-design dat de huidige modellijn domineert, wordt gewoon doorgetrokken. Dat valt immers nog steeds in de smaak. Productie is pas voor eind 2012.

In het segment van de compacte monovolumes verdedigt de Fusion momenteel de kleuren van de constructeur, maar omdat die ongeveer zo karaktervol is als een doos platte kaas, heeft die het moeilijk.