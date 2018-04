Citroën C3/DS3 nog CO2-vriendelijker

Door: BV

Citroën voegt een start/stop-systeem toe aan de zuinige C3 en DS3 met 1.6l e-HDi dieselmotor met 90pk.

Op de Citroën C3 is deze nieuwe variant beschikbaar op de afwerkingsniveaus Seduction en Exclusive. De versie 1.6 e-HDi 90 Airdream Seduction met manuele versnellingsbak vervangt de 1.6 HDi 90 Seduction 99g. Het start/stop-systeem laat toe het verbruik en dus ook de CO2-uitstoot te verminderen. De versie Seduction met 15" wieldoppen verbruikt amper 3,6l/100km, of 93gr CO2. De Exclusive betaalt de aanwezigheid van 16" aluminium velgen met 5gr of 1 deciliter extra uitstoot / verbruik.

De Citroën DS3 is nu ook beschikbaar met de motor 1.6 e-HDi 90 Airdream op So Chic. Deze motor vervangt de 1.6 HDi 90 "99g". Die heeft standaard 16" velgen met wieldoppen (95gr/CO2). Die liever aluminium velgen heeft, krijgt die gratis op deze versie, maar stoot dan wel 98gr/CO2 uit. 17-duimers met nieuwe Michelin-banden zijn er tegen betaling, maar handhaven de uitstoot van 98gr/km.