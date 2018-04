Reminder: Win een set Dunlop-winterbanden

Door: BV

Dat het een goed idee is om het schoeisel van je auto aan te passen aan de omstandigheden, hoeven we je wellicht niet meer te vertellen. Zodra de temperatuur onder 7 graden celcius zakt, zijn winterbanden omwille van hun aangepaste rubbersamenstelling in het voordeel. Omwille van hun profiel zijn ze beter op een gladde of besneeuwde ondergrond en bij watergladheid. Wie de stap nog niet heeft genomen helpt Auto55 en Dunlop graag een handje. Deze maand geven we twee complete sets weg.

Wil je kans maken? Zoek dan op de site van Dunlop het antwoord op deze vraag: Welke Dunlop band kreeg volgende commentaar mee in het Duitse Magazine Autobild en werd ook tot testwinnaar uitgeroepen bij de winterbandentest dit jaar: "Beste zijdelingse stabiliteit op besneeuwde wegen, zeer grote veiligheidsmarge bij aquaplaning en een voortreffelijke handling op zowel natte als droge wegen". Post het antwoord op onze facebook-fanpage (onder de link naar dit artikel). Uit alle inzendingen trekken we op 20 december een eerste willekeurige winnaar. Die wordt getrakteerd op een set wintersloefen voor z'n auto - ongeacht merk en type.

Voorwaarden:

Met uw deelname erkent u de autoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar.

De banden worden aangeboden op basis van de beschikbaarheid van uw specifieke bandenmaat, mocht deze maat dit seizoen niet meer leverbaar zijn dan ontvangt u een voucher voor een set Dunlop standaard (zomer)banden of winterbanden voor het volgende winterseizoen volgens uw keuze.