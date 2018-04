Speciale reeks: Citroën C3 Selection

Door: BV

Citroën Belux commercialiseert een nieuwe speciale serie C3 Selection die het gamma C3 komt vervoegen. De serie is gebaseerd op de afwerking Seduction en onderscheidt zich dankzij de panoramische voorruit, automatische airconditioning, de externe deurgrepen in chroom, de voor- en achterbumper in koetswerkkleur met centrale rand in zwarte glanslak en verchroomde sierlijst op bumper vooraan, het Pack Look Chroom (verchroomde ruitlijsten, voetstuk buitenspiegels met chroomdecoratie en verchroomde sierlijst op achterluik), de donkergetinte achterruit en zijruiten achteraan, het dashboarddecor in zwarte lakglans of wit (afhankelijk van de koetswerkkleur), het centraal frontpaneel in zwarte of witte lakglans, de 16" velgen "Nuclear" met witte centrale sierdop (dezelfde als op de DS3 Chic) en de specifieke binnenbekleding.

Je kan de editie uitsluitend met dieselmotoren krijgen. Er is een 1.4 HDi met 70 of 90pk (beiden 104gr/CO2/km) en een 1.6 e-HDI die amper 95gr/km uitstoot. De goedkoopste kost € 18.130.