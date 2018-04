Verjaardagseditie Ariël Atom met Mugen

Door: BV

De Ariël Atom is 10. En een rond getal rechtvaardigt een feestje. Of liever, 10 feestjes. Want dat is het aantal Ariël Atom Mugen dat de constructeur zal bouwen. Een speciale editie waarvan de naam Honda-liefhebbers wellicht bekend in de oren klinkt. Mugen heeft immers faam vergaard met het opkittelen en aanpassen van Honda's. En nu zwaaien de specialisten van het bedrijf even over de tweeliter viercilinder van de Atom. Dat blok is oorspronkelijk afkomstig uit de Honda S2000 en levert normaliter 245pk. Ditmaal wordt het door Mugen opgekitteld tot 270pk.

Behalve het specifieke kleurenschema wordt de klant van de Ariel Atom Mugen ook nog getrakteerd op een genummerd sierplaatje waarop ook twee handtekeningen prijken; van de Ariël en Mugen-technieker die aan de auto gewerkt hebben. Dat zijn ook meteen de enige twee personen die dat gedaan hebben.

Of Mugen de Atom ook effectief veel sneller maakt, is nog niet geweten. Maar het pluimgewicht is sowieso al in staat om supersportwagens het schaamrood op de wangen te zetten...