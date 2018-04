Lancia toont de nieuwe Ypsilon

Door: BV

Lancia rept zich om de nieuwe generatie van de Ypsilon klaar te hebben tegen het Autosalon van Genève. De eerste teaser is inmiddels de wereld ingestuurd in de vorm van een interactieve kerstkaart. Uit de eerste schets van de Ypsilon kunnen we alvast opmaken dat Lancia geen complete stijlbreuk voor z'n luxueuze stadsauto voorziet. Op de tekening lijkt de nieuweling ook over vijf deuren te beschikken, maar u begrijpt dat we daar een slag om de arm houden.

Bij de wensen voor het nieuwe jaar belooft Lancia voor 2011 drie nieuwe modellen. Op de binnenshuis ontwikkelde Ypsilon na, zijn de twee andere bij Chrysler gepikt en mild aangepast. Fiat heeft de komst van een herwerkte Chrysler 300 als Lancia Thema al aangekondigd. Het tweede model zou gebaseerd kunnen zijn op de nieuwe Chrysler 200 (en past tussen de Delta en de Thema) of op de Chrysler Voyager (ter vervanging van de Phedra).