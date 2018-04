BMW werkt aan i-modellenreeks

Door: BV

BMW werkt aan een superzuinige stadsauto. Voorlopig heet die nog MegaCity Project, maar dat staat natuurlijk niet goed op een seriemodel. Het lijkt er nu op dat de keuze op een modellenreeks met de letter ‘i' is gevallen. Ook Hyundai gebruikt die modieuze letter (dankzij Apple?), maar steeds in combinatie met een dubbel cijfer.

BMW heeft de merkrechten echter geregistreerd voor i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8 en i9. Welke combinatie exact op de kofferklep van de MegaCity verwacht wordt, is nog niet geweten. Het is evenmin uitgesloten dat BMW de verschillende "i's" zal kleven op de meest efficiënte en milieuvriendelijke versies van het huidige modellengamma. Dan herdoopt de overactieve marketingafdeling van het merk (ze vonden eerder ook al sDrive uit, wat BMW's is voor achterwielaandrijving) de BMW 320d EfficiëntDynamics Edition binnenkort tot i3. Wordt vervolgd...