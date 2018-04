Chrysler nostalgisch naar Plymouth Cuda

Door: BV

Terwijl niemand dat had gedacht in deze door verbruikscijfers en CO2-emissie geteisterde tijden, zijn -althans in de VS- de "muscle cars" onverwacht populair. De retro-lijnen van de Ford Mustang, Dodge Challenger en Chevrolet Camaro slaan aan en de constructeur hebben moeite om de vraag bij te houden. Dergelijk succes smaakt natuurlijk naar meer. Chrysler had in de jaren zeventig één van de meest legendarische muscle cars ooit in portfolio - de Plymouth Cuda - en denkt er nu aan een reïncarnatie. Niet als Plymouth natuurlijk want dat merk ligt inmiddels onder de zoden. Maar misschien als Chrysler zelf. Dat er ernstig over nagedacht wordt, blijkt uit het feit dat Chrysler juist de merkrechten op "Cuda" heeft geregistreerd.

Talrijke fans en tuners hadden al uitgebreid gehint naar de mogelijkheid om van de Challenger ook een Cuda-afgeleide te maken en nu lijkt Chrysler zich daar zelf aan te zetten. Historisch gezien hoort die Cuda niet alleen de krachtiger variant te zijn, maar in de seventies stond die ook nog eens op een met 5cm ingekort platform. Ook toen was dat al van de Challenger geleend.