Productie Porsche Boxster, Cayman naar Karmann

Door: BV

Toen cabriospecialist Karmann het faillissement aanvroeg, stond Volkswagen klaar om de fabriek weer nieuw leven in te blazen. Het bedrijf specialiseerde zich een eeuw lang in de ontwikkeling en productie van cabrio's en bouwde daarvoor ook een productiefaciliteit. Daar bouwt nieuwe eigenaar vanaf volgende voorjaar de nieuwe Golf Cabrio. Dat volume is evenwel te laag om de rendabiliteit van de productielijn te garanderen. Logisch dus, dat ook andere nichemodellen er in productie zullen gaan. Volgens Ludger Teeken, die nu de baas is van de fabriek in Osnabrück, worden dat de Porsche Cayman en Boxster.

Beide producten passen in de Karmann-traditie en omdat er nieuwe versies van op stapel staan, verwacht Porsche dat de vraag zal pieken. Porsche's productiecapaciteit in Zuffenhausen zal dan niet volstaan en Osnabrück staat klaar om bij te springen. Volgens Teeken is daarvoor al € 300 miljoen in de productiefaciliteit geïnvesteerd.