Bevestigd: nieuwe Porsche op Detroit Motorshow

Door: BV

Begin januari opent het Autosalon van Detroit z'n deuren. Detroit mag dan niet meer hét wereldcentrum van de auto-industrie zijn, het is nog steeds de poort naar de gigantische Amerikaanse markt. Heel wat constructeurs paaien de Amerikaan dan ook graag met belangrijke premières. Eén van die merken dit jaar is Porsche, dat officieel heeft bevestigd een nieuw model te presenteren in Detroit.

Welke auto het exact is, zegt de constructeur uit Stuttgart er niet bij. De 911 is aan vervanging toe, maar ook de Boxster is stilaan pensioensgerechtigd. Het bedrijf werkt ook naarstig aan een driedeurs SUV - de Porsche Cajun - op basis van de Audi Q5. En dan is er natuurlijk nog 918 Spyder. Het merk heeft de komst van een productiemodel al bevestigd. Eén ding is zeker; Detroit wordt niet het enige autosalon waarop Porsche volgend jaar met een nieuw model uitpakt.