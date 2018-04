Chinezen recycleren Alfa 166

Door: BV

Alfa Romeo verwees de 166 op 15 mei 2007 naar de geschiedenisboeken. Toen liep immers het laatste exemplaar van Alfa's vlaggenschip van de band. Het Chinese GAC zal de structuur nu echter gebruiken voor een nieuw product. Het Chinese bedrijf heeft daarover een overeenkomst bereikt met Fiat.

Oorspronkelijk wou GAC gewoon een kopie van de 166 in productie nemen. Met of zonder toestemming van de constructeur, is dat een strategie die de Chinezen wel vaker hanteren. Fiat zag dat echter niet zitten en stelt nu enkel het onderstel en de motoren ter beschikking voor deze GAC Trumpchi. GAC lanceert het model met een 150pk sterke tweeliter TwinSpark onder de kap. Later komt daar ook nog een 1.8l bij, maar die is niet van Fiat afkomstig. De Trumpchi is uitsluitend bestemd voor de Chinese markt.