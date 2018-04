Concept CS suggereert Mitsubishi Colt opvolger

Door: BV

We hebben zelf nog geen idee hoe de opvolger van de huidige Colt eruit zal zien. Wat we wel weten is dat Mitsubishi daarvoor de handen in elkaar slaat met Nissan en dat het weinig waarschijnlijk is dat de opvolger nog gebouwd zal worden bij Nedcar in het Nederlandse Born.

Ook onafhankelijk ontwerper Gabor Farkas heeft het raden naar het uiterlijk van de nieuwe kleine Mitsubishi, maar hij doet wel een overtuigende suggestie. Zijn Concept CS gedoopte creatie gaat ervan uit dat Mitsubishi de haaienneus van z'n huidige modellen nog wat meer in de verf zet en dat het merk kiest voor een instapmodel met een gespierd uiterlijk. Maar tegelijk ziet het koetswerk eruit alsof het zo in productie kan. En hetzelfde geldt voor het interieur, waar Farkas de inspiratie haalde bij de Mitsubishi ASX. Als Mitsubishi zelf nu even wil opletten...