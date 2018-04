Hopla: Tata Nano verkoop stijgt 1.136%

Door: BV

Het zag er even behoorlijk slecht uit voor de Tata Nano. Afgelopen novembermaand waren er in India amper 509 gegadigden voor het model. Dat werd geplaagd door prijsverhogingen, terugroepacties en slechte financieringsvoorwaarden. Tata bedacht een reddingsplan dat behalve opvallende publiciteitsstunts ook nog flexibeler financieringsvoorwaarden en een onderhoudsplan van anderhalve euro per maand en een tot vier jaar of 60.000km uitgebreide garantie omvat.

Het resultaat? In december werden van de goedkoopste auto ter wereld op slag 5.784 stuks verkocht. Dat is 1.136% meer dan in november.