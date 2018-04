Alfa Romeo Concept Guiseppe Merosi

Door: BV

Onafhankelijk designbureau MPDesign werkt zichzelf graag in de aandacht door ontwerpen van toekomstige Alfa Romeo's uit te denken. Ditmaal heeft het z'n fantasie losgelaten op een achterwielaangedreven coupé. Niet eens zo gek, gezien de innige band tussen Fiat en Chrysler. Die laatste bouwt immers onderstellen met achterwielaandrijving. Onder meer voor de Chrysler 300 die al wordt omgebouwd tot nieuwe Lancia Thema en zal debuteren op het Autosalon van Genève.

Deze achterwielaangedreven Coupé is door z'n ontwerpers "Guiseppe Merosi" gedoopt. Dat is de naam van een getalenteerde Italiaanse ingenieur die in 1910 mee hielp het nieuwe bedrijf A.L.F.A. vormgeven. Hij was er onder meer verantwoordelijk voor een 4,5l benzinemotor met een (voor die tijd) respectabel vermogen van 41pk. Hij zorgde ook voor Alfa's deelname in de F1 en bleef bij het bedrijf tot 1924.

De vierzitter van MPDesign combineert bolle oppervlakken met scherpe lijnen en de typische Alfa Romeo-grille. Hij is (ongeveer) 4,3m lang, 1,81m breed en amper 1,32m hoog.