Bewijs: Hyundai Veloster wordt asymmetrisch

Door: BV

Op 10 januari onthult Hyundai z'n nieuwe coupé op het Autosalon van Detroit. En tot die tijd is het merk van plan ons warm te houden met een teaser. We kregen er al een van de voorkant en ditmaal zien we het model in profiel.

De beelden bevestigen alvast wat de Auto55.be-redactie al in oktober wist te melden; de Veloster krijgt een asymmetrisch koetswerk. Aan de bestuurderskant plaatsen de Koreanen één portier, aan de passagierskant is er zowel voor- als achteraan een deur. De Koreanen zijn dan wel in een opvallend creatieve bui, maar bedanken voor een tegengesteld openzwaaiend exemplaar achteraan. Anders ging de Veloster de Mini Clubman achterna.

De kofferklep, zo is ook al te zien, wordt ook apart. De achterruit is gesplitst en loopt ook door in het onderste deel van de klep. Dat was bij het prototype uit 2007 alvast niet het geval.