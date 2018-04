Rolls Royce Apparition Concept

Door: BV

Het is niet ongewoon dat studenten design een auto kiezen als eindwerk. Maar de Jeremy Wersterlund achter deze creatie is toch verder gegaan dan gebruikelijk. Hij bedacht deze Rolls Royce Apparition. Een auto waarnaast de Phantom verbleekt. En hij grijpt terug naar de traditie - de tijd waarin de chauffeur nog voor het afgesloten passagierscompartiment z'n werk deed in de buitenlucht. Of die daar gelukkig van wordt, is twijfelachtig.

De Apparition kreeg een lijnenspel dat is gebaseerd op dat van hedendaagse luxe zeiljachten. Zij het zonder de typische Rolls-Royce elementen als de massieve opstaande grille uit het oog te verliezen. Jeremy maakt ook gebruik van originele materialen. Zo zijn de wielen ingelegd met echt walnotenhout en zijn de voorvleugels bekleed met Alcantara. De bestuurder krijgt een in leder afgewerkte werkpost waar hij enkel beschutting geniet dankzij een klein ingebouwd windscherm. Onder de glooiende daklijn bieden tegengesteld openende portieren toegang tot een zitruimte voor minimaal vier inzittenden. Zij kunnen uiteraard genieten van alle luxe, terwijl hun privacy gewaarborgd is.

De gigantische Phantom is naast deze Apparition maar een kleintje. Het studiemodel is weliswaar uitgevoerd op schaal 1:4, maar is zelfs dan nog groot. Op ware grootte zou het liefst 7,09m meten. Méér dan een meter langer dan de Phantom.