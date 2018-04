Mercedes C Coupé is er al

Door: BV

Eigenlijk stelt Mercedes de tweedeursversie van de C-Klasse pas over enkele maanden voor op het Salon van Genève. Maar de eerste afbeeldingen van de dynamische C-Klasse zijn nu al uitgelekt.

De nieuwkomer erft z'n snoet van de recent gefacelifte C-Klasse, maar onderscheidt zich vanaf de A-stijl. De voorruit staat onder een gewijzigde hoek en de daklijn is uiteraard uniek. Het interieur is op de opvallende interieurtint na identiek aan dat van de andere C-Klasse. Tenminste, vooraan. Achteraan is de achterbank aangepast.

Het motorenpalet zal grotendeels gelijk lopen met dat van de C-Klasse, en we verwachten dat ook de dieselmotoren de overstap zullen maken. De topper wordt in eerste instantie een dubbel geblazen V6 met 302pk, maar er zou ook nog een BMW M3-killer met de V8-motor uit de C63 AMG op de planning staan.

Op zich is het uitzonderlijk dat Mercedes de C-Klasse Coupé aan het aanbod toevoegt. De E-Klasse Coupé leent (in tegenstelling tot de E-Klasse berline, die op een eigen onderstel staat) al de bodemplaat en motoren van de C. Maar deze nieuweling is wat compacte, en wordt ook een tikkeltje goedkoper.