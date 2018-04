Caterham houdt woord: SP300.R

Door: BV

Caterham had aangekondigd met iets compleet nieuws op de proppen te komen. En het bedrijf houdt woord. Eigenlijk kennen we Caterham alleen van (verrassend snelle) Lotus 7-replica's. Maar daar komt nu een echte moderne circuitauto bij. Volgens Caterham het ideale speelgoed om je in het weekend mee te gaan amuseren op circuit.

Deze samen met Lola ontwikkelde Caterham SP/300.R wordt voortgestuwd door een 2-liter Ford Duratec-motor met drukvoeding. Dat is goed voor een maximumvermogen van 305pk (tijdelijk zelfs 355pk met een overboost-functie) en 290Nm. Een sequentiële zesbak sluist alles naar de aangedreven achterwielen. Die staan overigens op kale Formule 3-banden. Alleen voor op circuit dus. Daar kan je ook spelen met de gigantische achtervleugel. Die is verstelbaar om je net zoveel neerwaartse druk te geven als je zelf wil.

De prestaties spreken tot de verbeelding. Omdat de SP/300.R slechts 545kg weegt, staat 96km/u (60Mph) al na 2,8 seconden op de teller. De topsnelheid bedraagt 290km/u.