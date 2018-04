Mini Cooper SD debuteert in Genève

Door: BV

Mini werkt naarstig aan gamma-uitbreiding. Het merk werkt aan een echte kleine mini die gebaseerd zal zijn op BMW's Megacity-project, maar daarop is het nog even wachten. De productieversie van de Paceman Concept die op het Autosalon van Detroit werd voorgesteld, die is er wellicht over twee jaar. En voor het zover is krijgen we nog de eigenzinnige tweezitters van het merk te verwerken.

Natuurlijk zal Mini zich niet alleen beperken tot nieuwe modellen - het werkt ook aan wat er onder de kap zit. Kleine driecilinder benzinemotoren staan in de sterren. En er komt ook dieselnieuws. Op het Autosalon van Genève in maart, presenteert Mini de Cooper SD - met een dieselcentrale die de gewone Mini Cooper S (met een 1.6l turbomotor) op de hielen zit. Officiële details ontbreken nog, maar je kan er donder op zeggen dat het om een tweeliter gaat. Zo goed als zeker 140pk sterk, met een trekkracht van 305Nm. Dat laatste is zelfs meer dan de Cooper S van huistuner John Cooper Works uit de zestienhonderd benzine gepuurd krijgt.