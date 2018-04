Smart Fortwo Night Orange

Door: BV

Het is al lang niet meer de eerste speciale editie van de Smart Fortwo, maar het is wél een van de opvallendste (samen met de Hello Kitty-smart)- deze Fortwo "Night Orange" die vanaf vandaag in Duitsland in de catalogus staat.

Wat het meest in oog springt is natuurlijk de hevig oranje lakkleur die gecombineerd wordt met een zwarte veiligheidscel en wielen in dezelfde tint met 3 dubbele spaken. De koplampen en spiegelhuizen zijn eveneens zwart afgewerkt en natuurlijk zijn er specifieke logos.

Aan de binnenzijde is het van hetzelfde laken een broek. De zwarte zetels zijn afgewerkt in een mix van leder en stof en voorzien van een oranje streep. De combinatie van zwarte sierlijsten en hevig oranje elementen en sierstiksels domineert het interieur. De uitrusting omvat een audiosysteem met twee luidsprekers en een USB-ingang, airco en elektrische raamopeners.

Klanten kunnen kiezen uit drie motoren - benzines met 71 of 84pk en een diesel met 54pk - en twee koetswerkvormen; cabrio of coupé. De prijs (in Duitsland) start bij € 13.995 en gaat tot € 18.345.