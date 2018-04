Aston Martin lanceert Cygnet, vraagt € 36.700

Door: BV

Eigenlijk is de Aston Martin Cygnet een Toyota iQ. Maar hoewel Aston Martin de motoren gewoon overneemt en aanbiedt met een handgeschakelde versnellingsbak of een optionele CVT-automaat (en over geen enkel technisch detail uitwijdt), heeft het bedrijf het uiterlijk en het interieur wel grondig onder handen genomen. Eigenlijk is het ganse front, met inbegrip van de lichtunits specifiek. En hetzelfde kan van de achterzijde gezegd worden. Aan de binnenkant worden de Japanse kunststoffen allemaal verpakt in materiaal van de hoogste kwaliteit.

Aston Martin belooft de grootste personaliseringsmogelijkheden. Tegelijk lanceert het de Cygnet in twee kant en klare gelimiteerde versies (nee, hoeveel het ervan zal bouwen, zegt Aston ook niet). De Cygnet Launch Edition White is uitgevoerd in een sneeuwwitte tint, met een zilverkleurige grille en chroomaccenten op glanzende wielen. Aan de binnenzijde zijn de sierlijsten in chroomkleur met een satijnglans en maken wit leder en geperforeerd Alcantara de bekleding uit.

Het koetswerk van de Cygnet Launch Edition Black is uiteraard zwart, gecomplementeerd door een grille met mat zwarte accenten en details in chroom. Hier is het interieur helemaal uitgevoerd in zwart leder en zijn de sierelementen uitgevoerd in donker chroom.

Beide versies worden geleverd met een op maat gemaakte vijfdelige bagageset van Bill Amber. Een keyless-go startsysteem, airco, verwarmde zetels en navigatiesysteem zijn allemaal standaard. Mag wel want terwijl de Toyota iQ vanaf € 11.750 in de catalogus staat, moet je voor de Aston Martin € 36.700 ophoesten. De productie start in april.