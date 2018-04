Cardoen brengt de autokoper in beeld

Door: BV

Multimerkenhandel Cardoen deed onderzoek naar de interesses en beweegredenen van de gemiddelde Belgische autoconsument.

Daaruit blijkt alvast dat het overgrote deel van de mensen (72%) zich een auto aanschaft om praktische redenen. Voor de Belg is een versleten auto de voornaamste reden om uit te kijken naar een nieuw vervoermiddel. Ook opvallend slechts 4% stipt een lagere CO2-uitstoot aan, maar 10% zegt dan weer gevoelig te zijn voor een lager verbruik - wat in wezen op hetzelfde neerkomt.

Bij een nieuwe wagen laat de klant zich volgens het onderzoek van Cardoen hoofdzakelijk leiden door de prijs (77%). Daaronder komen de praktische overwegingen als betrouwbaarheid, veiligheid, ruimte en comfort. Voor 23% van de consumenten is het belangrijk dat de auto er aantrekkelijk uitziet.

Eén op drie van de klanten start het aankoopproces zonder voorkeur voor een bepaald merk. En de Belg is evenmin trouw aan z'n merk. Slechts één op vier overweegt een auto van hetzelfde merk. De rest wil wel eens veranderen. Bij Mercedes ligt het percentage merkentrouw het hoogst - daar wil 39% opnieuw een Mercedes. Van de populaire merken scoort Fiat het slechts. Slechts 9% wil er opnieuw één.

De Duitse prestigemerken zijn het meest gegeerd, maar worden weinig verkocht. Uit het onderzoek blijkt dan weer dat de meeste volumemerken niet heel gegeerd zijn, maar dat die wél verkopen. Vooral Seat, Peugeot, Renault en Kia gaan vlot over de toonbank, zonder dat iemand ze echt wil, besluit de studie. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. De Duitse merken genieten mannelijke voorkeur, en Skoda scoort er 4,4 keer sterker dan bij de vrouwen. Die verkiezen dan weer Peugeot en Renault en Mini geniet er 6 keer meer bijval dan bij de mannen.

Zowat 63% van de respondenten aan het onderzoek reed met een dieselauto. Maar 71% wil die brandstof voor z'n volgende auto - wat betekent dat het dieselaandeel nog zou moeten stijgen (hoewel die voor de meeste mensen eigenlijk niet nuttig, noch financieel verantwoord is). Goed nieuws is er ook voor de hybride - 2,6% van de klanten overweegt de aankoop van dergelijk voertuig. Omdat in 2010 slechts 0,57% van de in ons land ingeschreven wagens een Hybride waren, is daar nog veel potentieel.

De respondenten aan het Cardoen-onderzoek betaalden gemiddeld € 15.342 aan hun vorige auto en zijn bereid aan hun vorige auto € 16.144 te geven. Maar ze verwachten wel dat die auto ruimer en beter uitgerust is. Slechts de minderheid wil een conventionele personenwagen - SUVs, breaks en monovolumes zijn nog steeds de trend, maar ook die mogen niet meer kosten dan een klassieke personenwagen.