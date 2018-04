Alfa Romeo plaagt voor 4C GTA Concept

Door: BV

In Genève zal Alfa Romeo uitpakken met een concept car voor een model dat de inmiddels met pensioen gestuurde Spider (op basis van de Brera) moet doen vergeten. Die is 4C GTA gedoopt en zal gebouwd worden op het lichtgewicht onderstel van de KTM X-Bow. Als dat tenminste waar is. Het is in elk geval niet de eerste keer dat geruchten over een samenwerking tussen KTM en Fiat opduiken. De X-BOW werd al eens genoemd als basis voor een sportautootje van Abarth. Vooral omdat de vraag naar de X-BOW tegenvalt en KTM het extra volume kan gebruiken.

De eerste teaser voor de 4C GTA hebben we, maar van het radiatorrooster alleen worden we natuurlijk niet veel wijzer. Maar de 2uettotanta die vorig jaar rond deze tijd werd voorgesteld zou ter inspiratie gediend hebben. Voor de aandrijving wordt ingezet op een 1,7l TBi turbo benzinemotor met een vermogen van 265pk. Wordt vervolgd...