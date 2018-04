Fiat Abarth Speedster in de maak

Door: BV

Sinds Fiat z'n sportdevisie Abarth weer tot leven wekte, heeft het zich vooral gebogen over de 500 en de Punto. Sinds kort weten dat de Scorpioen ook met z'n tentakels aan Alfa's zal zitten, al is het resultaat daarvan nog niet vrijgegeven. En over de productie van een specifiek model, een tweezitter, gaan al een tijd geruchten. In 2007 doken de eerste schetsen op en een jaar later werd al gespeculeerd dat het model de structuur zou lenen van de Lotus Elise.

Over dat laatste is nog steeds geen duidelijkheid, maar Fiat heeft nu wel toegegeven dat het aan een rijdend prototype werkt. De Abarth Speedster zou geïnspireerd zijn op de Fiat 750GT Abarth Zagato uit 1959 (foto). Eén van de meest markante kenmerken van dat model is de daklijn met een dubbele bubbelvorm (zoals recent nog geadopteerd door de Peugeot RCZ). Of die standhoudt bij de conversie naar cabrio is nog een vraagteken.

Over de krachtbron wordt inmiddels ook al gespeculeerd. Daarbij is de 163pk sterke versie van de 1.4l turbomotor de grootste kanshebber. Wordt vervolgd.