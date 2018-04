Tesla recycleert batterijen in België

Door: BV

De batterij die de elektrische sportwagens van Tesla aandrijft, gaat 7 jaar of 160.000km mee. Dat is een probleem. Voor het milieu, maar ook voor de portemonnee want ze zit vol waardevolle materialen. Tesla kan het omhulsel en de elektronica hergebruiken, maar de rest moet gerecycleerd worden. Daarvoor schakelt het in Europa de Belgische metaaltechnologiegroep Umicore in.

De batterijen uit Tesla's zullen gerecycleerd worden volgens het door Umicore ontwikkkelde ultra hoge temperatuurs-procedure. Dat filtert de verschillende metaaldeeltjes die kunnen worden omgezet in grondstoffen voor nieuwe batterijen. De belangrijkste daarvan is Lithiumcobaltoxide. Het voornaamste bijproduct van de methode wordt een brei met onder meer calciumoxide en lithium. Die kan onder meer gebruikt worden bij de productie van beton.