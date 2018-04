Renault Wind in Gordini-outfit

Door: BV

Renault heeft de Gordini-naam van onder het stof gehaald. Het label kleeft al op een Twingo en Clio die zich vooral door het karakteristieke blauw-witte kleurenschema onderscheiden van de andere Renault-Sport-producten. Blijkbaar doet de achternaam van de beroemde Renault-Sport ingenieur nog steeds een belletje rinkelen. Renault steekt nu ook de Wind in de gekende outfit.

Omdat de Wind de bodemplaat en aandrijflijn gemeen heeft met de Twingo, is het logisch te veronderstellen dat ook deze Wind wordt aangedreven voor een 1.6l turbomotor. Die staat al in het gamma. Het Gordini-label omvat (in tegenstelling tot vroeger) hoofdzakelijk esthetische wijzigingen. De blauwe koets en witte sierstrepen zijn de meest voor de hand liggende, aangevuld met specifieke velgen, een sportinterieur met blauwe accenten, aangepaste wijzerplaten en een stuurwiel waarop een dubbele witte streep de rechtuitpositie markeert. De Renault Wind Gordini debuteert op het Salon van Genève.